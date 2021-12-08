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В Казани кыргызстанка погибла в результате падения с высоты

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- Евгений Денисенко
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Падение с многоэтажного жилого дома стало причиной гибели в Казани 19-летней гражданки Кыргызстана. Следственные органы занялись выяснением обстоятельств случившегося, сообщили в посольстве КР в РФ.

По информации СМИ, трагедия произошла около часу дня. Первые о происшедшем узнали сотрудницы магазина, располагающегося в этом доме. Именно они подняли панику и вызвали скорую помощь.

В подъезде сотрудники правоохранительных органов нашли личные вещи погибшей - куртку, возле которой лежали паспорт, очки и блокнот. Позже выяснилось, что в столицу Татарстана молодая женщина приехала вместе с мамой в марте текущего года.

Связавшиеся с матерью сотрудники посольства проконсультировали ее о порядке отправки тела на родину. После выполнения всех необходимых процедур оно было доставлено в Кыргызстан самолетом.


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URL: https://www.vb.kg/410581
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