Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет

8 декабря, в день создания Содружества Независимых Государств в штаб-квартире СНГ открылась выставка, посвященная его 30-летию.

Выставка, по информации Исполкома СНГ, состоит из нескольких экспозиционных зон. В одной из них представлена подборка книг, изданных в разные годы и в которых отражены все этапы развития и становления Содружества. Центральное место здесь отведено брошюре "СНГ сегодня". Она издана к юбилейной дате и представляет собой сборник материалов и статистической инфографики. Особое место в брошюре занимают цитаты из выступлений лидеров государств СНГ с оценками и мнениями о роли и значении Содружества.

Кроме того, на выставке представлены подборки марок, конвертов, значков и медалей, которые выпускались в обращение к юбилейным для СНГ датам. А также - оригинальная оргтехника и средства связи, которые использовались в первые дни работы Исполкома СНГ. На выставке демонстрируется презентационный видеоролик, рассказывающий о самых значимых событиях и фактах из 30-летней истории Содружества Независимых Государств.

"В эти дни вспоминают подписание Беловежского соглашения, которое прекратило существование СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". Эта дата - серьезный повод для анализа произошедшего, оценки того, что было сделано", - написал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он констатировал, что после распада СССР были разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал бывших республик. Все это, по мнению Володина, привело к крупному кризису. От этой катастрофы пострадали прежде всего граждане Советского Союза, которые не хотели развала страны, подчеркнул председатель ГД.

"Прошло 30 лет. Это период преодоления вызовов и решения проблем. Понятно, что их еще много. И сегодня так же, как и 30 лет назад, важен диалог. Необходимо разговаривать с людьми, слышать их, отстаивать интересы наших граждан. Об этом говорит Президент Владимир Путин", - заявил Вячеслав Володин.

"После распада Советского Союза было крайне важно не допустить полного разрыва многовековых всеохватных связей между нашими народами, обеспечить социальные и другие права граждан, а также создать устойчивые механизмы взаимодействия новых независимых государств. Содружество во многом позволило решить эти масштабные задачи", - отметил в своем видеообращении по поводу 30-летия СНГ министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Уже в первые годы, по его словам, был заключен целый ряд соглашений в экономической, социальной и иных областях. Стала формироваться система органов отраслевого сотрудничества. Впоследствии на этой основе были образованы другие многосторонние форматы постсоветского пространства: Организация Договора о коллективной безопасности, Союзное государство, Евразийский экономический союз.

"Сегодня СНГ – полноценная международная организация и востребованная диалоговая площадка для обсуждения широкого спектра тем – от политики и экономики до безопасности, образования и культуры… Для нас выстраивание дружественных, равноправных, подлинно партнерских связей в рамках Содружества Независимых Государств остается безусловным внешнеполитическим приоритетом", - подчеркнул Лавров.