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Обращение президента по случаю международного дня борьбы против коррупции

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров направил обращение по случаю Международного дня борьбы против коррупции, сообщает пресс-служба президента КР.

Публикуем полный текст обращения:

"Уважаемые кыргызстанцы!

В современных условиях глобализации, развития пандемии с неизбежным введением ограничений и запретов вопросы противодействия коррупции приобретают всё большую значимость. Поскольку она все еще представляет угрозу институтам государства и стабильности общественной жизни.

Сегодня, в преддверии ежегодно отмечаемого 9 декабря Международного дня борьбы против коррупции, Кыргызская Республика продолжает последовательную работу по реализации положений соответствующей Конвенции ООН.

В рамках выполнения своих международных обязательств Кыргызстан совместно с офисом ООН успешно провёл аналитические исследования и обзоры Конвенции ООН против коррупции. Помимо этого, Кыргызстан активно продолжает участвовать также в деятельности других международных антикоррупционных организаций. В то же время изучается возможность включения в будущем Кыргызстана в группу стран Совета Европы по борьбе с коррупцией.

На сегодняшний день в качестве приоритетов нашей страны остаются усовершенствование порядка подачи деклараций чиновниками, а вместе с тем - проверки сведений об их активах, запрет приёма на госслужбу тем лицам, которые ранее имели отношение к коррупционным проявлениям, расширение участия граждан в мерах по противодействию коррупции, популяризация антикоррупционных стандартов в обществе.

На основе поручения Антикоррупционному деловому совету им прорабатывается вопрос об утверждении нового программного документа. В нём должны быть конкретно указаны намечаемые цели и задачи. Думаю, что в подготавливаемой сейчас новой Национальной стратегии Кыргызстана по борьбе против коррупции указанное направление будет учтено.

Между тем в отношении мер и механизмов противодействия указанному общественному злу, предусмотренным в действующем законодательстве, я должен отметить их неполноту и бессистемность, а также отсутствие четких положений о полномочиях и ответственности государственных органов и должностных лиц. Поэтому и проводимая нами борьба против коррупционеров не даёт должного эффекта.

Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено разработать новый проект закона "О противодействии коррупции". Он не должен оставаться декларативным, а быть реализуемым и отвечать сегодняшним требованиям и принятым во всём мире приоритетам.

В начале следующего года мы выдвинем эти и другие проекты на обсуждение и принятие.

Уделяя самое пристальное внимание и придавая большое значение политике искоренения коррупции в Кыргызстане, мы обязательно доведём начатое до конца. У нас хватит решимости и политической воли обуздать это явление, наносящее огромный вред развитию нашей страны! И меры в этой сфере должны быть направлены на улучшение качества жизни наших граждан, работы государственного аппарата и более эффективного расходован из бюджетных средств!"


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URL: https://www.vb.kg/410588
Теги:
президент, Садыр Жапаров
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