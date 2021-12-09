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В Ноокенском районе открылся скотопрогонный мост

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ноокенском районе состоялось открытие нового скотопрогонного моста через реку Кара-Кол. В мероприятии приняли участие местные жители, представители айыл окмотов и пилотного Кочкор-Атинского лесхоза. Об этом сообщает пресс-служба МСХ КР.

По ее данным мост, длиной 16 метров был построен в ноябре этого года на месте старого аварийного моста. На строительство моста, в рамках проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР", было выделено 3,3 миллиона сомов.

Он позволит безопасно добираться до дальних пастбищных угодий, облегчит лесопожарные и лесовосстановительные работы для работников лесхоза, а также откроет доступ к лесным продуктам, таким как ягоды, грибы и лекарственные растения.

"Важно отметить, что в процессе строительства моста местное сообщество, айыл окмоту и пилотный лесхоз принимали активное участие и оказывали всевозможную поддержку. Благодаря им был отремонтирован труднопроходимый отрезок дороги длиной 13 км, по которому доставляли строительные материалы и металлические конструкции для моста", - говорится в сообщении министерства.

Отмечено, что государственным агентством лесного хозяйства при МСХ КР при технической поддержке проекта "Интегрированное управление лесными экосистемами КР" на территории Каракольского, Токтогульского, Баткенского и Кочкор-Атинского лесхозов построено 4 моста.


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URL: https://www.vb.kg/410590
Теги:
мост, Ноокенский район, Открытие
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