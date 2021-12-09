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Российские военнослужащие передали гуманитарную помощь малоимущей семье

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- Назгуль Абдыразакова
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Российские военнослужащие объединенной военной базы в Кыргызстане передали гуманитарную помощь малоимущей семье, которая проживает в городе Кант. Об сообщает пресс-служба военной базы.

По ее данным, к командованию военной базы обратилась семья, находящаяся в затруднительном социальном положении, с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с наступлением зимы.

"Военнослужащие откликнулись на просьбу, собрали теплые вещи и продовольствие, которое затем передали нуждающейся семье.

Военнослужащие объединённой российской военной базы на протяжении многих лет помогают малообеспеченным семьям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, организуют шефство над детскими домами и приютами" - говорится в сообщении авиабазы.


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URL: https://www.vb.kg/410594
Теги:
военная служба, гуманитарная помощь, Кант
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