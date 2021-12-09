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ККУ провел конференцию "Коррупция как глобальная проблема современности"

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- Назгуль Абдыразакова
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9 декабря 2021 Кыргызско-Казахский Университет провел межвузовскую научно-практическую конференцию посвященную Дню борьбы с коррупцией на тему: "Коррупция как глобальная проблема современности". Модератором выступила преподаватель ОП "Экономика" ККУ Аманбаева Ч.Ш.

"В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией проводятся подобные мероприятия в образовательных организациях с целью сформировать у подрастающего поколения антикоррупционное мышление. В этом вопросе молодежи уделяется особое внимание. Они должны понимать, что коррупция - негативное явление, а также то, к каким последствиям она может привести", - прокомментировала проректор по учебной работе Карыбаева Асель Сакешевна.


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URL: https://www.vb.kg/410601
Теги:
борьба, вуз, коррупция
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