Казахстан экспортирует 1 тысячу автобусов Yutong в Кыргызстан

В правительстве Казахстана в среду состоялось подписание меморандума о приобретении Кыргызстаном 1 тыс автобусов Yutong. Об этом сообщает russian.news.cn.

По ее данным, документ подписали министр торговли и интеграции Казахстана Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров группы компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев.

"Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга 1 тыс. единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники. При этом автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда", - пишет издание.