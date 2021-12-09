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Казахстан экспортирует 1 тысячу автобусов Yutong в Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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В правительстве Казахстана в среду состоялось подписание меморандума о приобретении Кыргызстаном 1 тыс автобусов Yutong. Об этом сообщает russian.news.cn.

По ее данным, документ подписали министр торговли и интеграции Казахстана Бакыт Султанов, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и председатель совета директоров группы компаний "Аллюр" Андрей Лаврентьев.

"Меморандум предусматривает поставку в 2022 году в Кыргызстан на условиях лизинга 1 тыс. единиц электрических, газовых и дизельных автобусов марки Yutong и 100 единиц специальной техники. При этом автобусы будут оснащены электронной системой диспетчеризации движения пассажирского транспорта и автоматической системой оплаты проезда", - пишет издание.


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URL: https://www.vb.kg/410607
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, общественный транспорт, автобусы
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