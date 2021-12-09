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В Москве отдадут дань памяти Айтматову

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- Евгений Денисенко
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Гостями посольства КР в РФ стали Народный писатель Республики Алтай, заслуженный работник культуры РФ Бронтой Бедюров и поэт, публицист, почетный старейшина азербайджанской диаспоры в Москве Ахмед Абулов. С ними встретилась Чрезвычайный и Полномочный Посол Гульнара-Клара Самат.

"Во время теплой и дружественной беседы собеседники обсудили вопросы культурного наследия народов Евразии в пространстве межэтнического взаимодействия. Были отмечены важные аспекты духовно-нравственного воспитания молодежи, необходимость обращения внимания на качество образования с сохранением национальной и языковой идентичности и традиций", - рассказали в посольстве.

В этой связи Бронтой Бедюров отметил поздравление Президента КР Садыра Жапарова по случаю Дня государственного языка. И подчеркнул, что этот язык является бесценным духовным богатством кыргызского, представляет собой нравственное воплощение его чести и достоинства.

Стороны также обменялись мнениями о роли и вкладе всемирно известного писателя и мыслителя Чингиза Айтматова в развитие мировой и национальной культуры и литературы, об идеях гуманизма и добра, провозглашенных в его произведениях.

Гульнара-Клара Самат также пригласила своих собеседников на международную конференцию, посвященную 93-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Провести ее, как отмечается, планируется 17 декабря при содействии Ассамблеи народов Евразии и Общественной палаты РФ.


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URL: https://www.vb.kg/410610
Теги:
посольство, Россия, Москва, Кыргызстан
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