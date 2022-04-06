Эрнест Карыбеков: С Кумтором у нас больше шансов выплатить внешний долг

Кумтор перешел в собственность Кыргызстана, и теперь у нас больше шансов выплатить внешний долг страны. Об этом редакции vb.kg заявил эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

По его словам, это большое достижение для страны.

"4 апреля президент Садыр Жапаров обратился к народу и объявил о возвращении Кумтора в Кыргызстан. Это большое достижение для нас всех и для страны в целом. Поздравляем главу государства и народ с этой победой!" - сказал Карыбеков.

Мы выиграли или проиграли, отделившись от "Центерра Голд"?

- Безусловно, мы победили, так как теперь золото останется в Кыргызстане. В бюджет поступят 500 миллионов долларов. Теперь есть средства на развитие и мы при разумном подходе сможем осилить выплату внешнего долга. В общем, проблема с Кумтором решена. Теперь если мы урегулируем вопрос энергетики, то сможем получать от нее большие доходы.

Напомним, ранее президент страны Садыр Жапаров в своем обращении заявил, что "месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании "Кумтор Голд Компани" принадлежат нашей республике".