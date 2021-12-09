Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

В Саудовской Аравии верблюдов отстранили от конкурса красоты из-за ботокса

155  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Саудовской Аравии на конкурсе красоты среди верблюдов дисквалифицировали более 40 животных, потому что им делали инъекции ботокса, сообщаетThe Guardian.

Конкурс красоты верблюдов проводят на фестивале короля Абдель-Азиза, который стартовал в начале декабря. Вознаграждение за первое место составляет примерно 66 миллионов долларов.

Верблюдам строго запрещено делать инъекции ботокса, подтяжки и другие косметические изменения, в результате которых они могут стать привлекательнее.

Члены жюри определяют победителя по форме головы, шеи и горбов животных.

В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для увеличения мышц животных, вводили ботокс в голову и губы, чтобы сделать их больше, надували части тела и использовали филлеры для расслабления морды.

Конкурс красоты верблюдов является центральным событием масштабного карнавала, в рамках которого также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие праздничные мероприятия, в которых обычно участвуют тысячи дромадеров. Феерия направлена на сохранение роли верблюда в традициях и наследии бедуинов, в то время как богатая нефтью страна стремится к модернизации мегапроектов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410612
Теги:
Саудовская Аравия, конкурс красоты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  