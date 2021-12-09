В Саудовской Аравии верблюдов отстранили от конкурса красоты из-за ботокса

В Саудовской Аравии на конкурсе красоты среди верблюдов дисквалифицировали более 40 животных, потому что им делали инъекции ботокса, сообщаетThe Guardian.

Конкурс красоты верблюдов проводят на фестивале короля Абдель-Азиза, который стартовал в начале декабря. Вознаграждение за первое место составляет примерно 66 миллионов долларов.

Верблюдам строго запрещено делать инъекции ботокса, подтяжки и другие косметические изменения, в результате которых они могут стать привлекательнее.

Члены жюри определяют победителя по форме головы, шеи и горбов животных.

В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растягивали губы и носы верблюдов, использовали гормоны для увеличения мышц животных, вводили ботокс в голову и губы, чтобы сделать их больше, надували части тела и использовали филлеры для расслабления морды.

Конкурс красоты верблюдов является центральным событием масштабного карнавала, в рамках которого также проводятся верблюжьи бега, распродажи и другие праздничные мероприятия, в которых обычно участвуют тысячи дромадеров. Феерия направлена на сохранение роли верблюда в традициях и наследии бедуинов, в то время как богатая нефтью страна стремится к модернизации мегапроектов