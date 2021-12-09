Латвийского депутата будут уголовно преследовать за шпионаж в пользу России

Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении депутата Яниса Адамсонса, который был задержан в июне этого года Службой государственной безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе голосования 60 депутатов из 100 проголосовали за выдачу Адамсонса для уголовного преследования по запросу Генпрокуратуры, против выступили 18 парламентариев.

Адамсонс выдан для уголовного преследования за преступления, указанные в первой части статьи 85, первой части статьи 180 и второй части статьи 233 Уголовного закона Латвии. Первая часть статьи 85 предусматривает наказание за шпионаж - за незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее иностранному государству или иностранной организации, напрямую или через другое лицо. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором до трех лет.

Первая часть статьи 180 Уголовного закона предусматривает наказание за кражу, мошенничество или хищение в небольших размерах. За это преступное деяние предусмотрено тюремное наказание сроком до одного года или временное лишение свободы, принудительные работы или штраф. В свою очередь вторая часть статьи 233 Уголовного закона предусматривает наказание за изготовление, ремонт, приобретение, хранение, ношение, транспортировку, передачу или продажу огнестрельного оружия, основных компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов к огнестрельному оружию, пневматического оружия большой мощности, взрывчатых веществ или устройств без соответствующего разрешения. Такое преступление карается лишением свободы на срок до трех лет или временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.