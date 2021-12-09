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Народная артистка КР Назира Мамбетова получила премию в 5 тысяч долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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Народная артистка КР Назира Мамбетова удостоилась премии Международной организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Награду артистке вручил министр Азамат Джаманкулов. Он отметил, что признание заслуг Назиры Мамбетовой является честью для всей культурной сферы, и пожелал народной актрисе дальнейших творческих успехов.

Назира Мамбетова получила не только медаль организации, но и денежную премию в размере 5 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/410616
Теги:
кино, премия, Кыргызстан, Народный
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