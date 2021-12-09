Народная артистка КР Назира Мамбетова получила премию в 5 тысяч долларов

Народная артистка КР Назира Мамбетова удостоилась премии Международной организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Награду артистке вручил министр Азамат Джаманкулов. Он отметил, что признание заслуг Назиры Мамбетовой является честью для всей культурной сферы, и пожелал народной актрисе дальнейших творческих успехов.

Назира Мамбетова получила не только медаль организации, но и денежную премию в размере 5 тысяч долларов.