Бишкекским пешеходам напомнили о ПДД в стиле "Игра в кальмара"

В Бишкеке провели рейд в местах скопления горожан, которые ожидают общественный транспорт в неположенном месте, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Совместную работу провели сотрудники управления городского транспорта, центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек (ЦГСЭН), транспортной инспекцией при министерстве транспорта и дорог КР и управления патрульной службы милиции (УПСМ).

По ее данным сотрудники управления городского транспорта решили привлечь внимание горожан и переоделись в костюмы из нашумевшего сериала "Игра в кальмара". Раздавали памятки с правилами и любезно направляли на остановку.

"Сотрудники УПСМ напомнили пешеходам о строгом соблюдении правил дорожного движения и внимательности при переходе через дорогу. А внимание водителей общественного транспорта обратили на обеспечение безопасности при пассажир о перевозках и соблюдении ПДД КР. УГНС проведена плановая проверка по выявлению неплательщиков налога и патента. Владельцы транспорта, которые не оплатили налог в срок, будут привлечены к административной ответственности. По итогам зафиксировано 5 фактов нарушения ПДД водителями общественного транспорта" - говорится в сообщении мэрии Бишкека.