В Ленинском районе открылись еще два пункта вакцинации

В Бишкеке открылось еще два дополнительных мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, первый пункт расположен в торговом центре "Ала-Ара" (2 этаж, пр. Чингиза Айтматова, 299в), он работает с 10 часов утра до 20 часов вечера. Второй – в торговом доме "Кенч" (3 этаж, территория ТРК "Ош-Базары"), режим работы с 10:00 до 17:00 часов.

Мэрия напоминает, что так же на территории Ленинского района вакцинация проводится ежедневно в прививочных кабинетах: ОЦСМ №1, ЦСМ № 2, 11, 12, 13, 17, в поликлинике железнодорожников и мобильном пункте в торговом центре "Азия Молл".