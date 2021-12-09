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В Ленинском районе открылись еще два пункта вакцинации

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке открылось еще два дополнительных мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, первый пункт расположен в торговом центре "Ала-Ара" (2 этаж, пр. Чингиза Айтматова, 299в), он работает с 10 часов утра до 20 часов вечера. Второй – в торговом доме "Кенч" (3 этаж, территория ТРК "Ош-Базары"), режим работы с 10:00 до 17:00 часов.

Мэрия напоминает, что так же на территории Ленинского района вакцинация проводится ежедневно в прививочных кабинетах: ОЦСМ №1, ЦСМ № 2, 11, 12, 13, 17, в поликлинике железнодорожников и мобильном пункте в торговом центре "Азия Молл".


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URL: https://www.vb.kg/410620
Теги:
мэрия, Бишкек, вакцинация
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