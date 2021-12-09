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Свыше 900 тыс. сомов штрафов за некорректную рекламу заплатили бизнесмены

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- Александра Василькова
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В 2021 году Государственное агентство антимонопольного регулирование оштрафовало предпринимателей за нарушение Закона "О рекламе" штрафов на 917,5 тысячи сомов, сообщается на сайте ведомства.

Больше всего предпринимателям пришлось заплатить за указание в рекламе стоимости товара или услуги в долларах - по требованию кыргызского законодательства все суммы должны быть переведены в национальную валюту.

Кроме того, бизнесменов штрафовали за нарушения в части применения в рекламе государственного и официального языка, а также за использование некорректно указанных контурных карт Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/410624
Теги:
бизнес, реклама, штраф, Кыргызстан, Госантимонополия
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