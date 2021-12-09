Свыше 900 тыс. сомов штрафов за некорректную рекламу заплатили бизнесмены

В 2021 году Государственное агентство антимонопольного регулирование оштрафовало предпринимателей за нарушение Закона "О рекламе" штрафов на 917,5 тысячи сомов, сообщается на сайте ведомства.

Больше всего предпринимателям пришлось заплатить за указание в рекламе стоимости товара или услуги в долларах - по требованию кыргызского законодательства все суммы должны быть переведены в национальную валюту.

Кроме того, бизнесменов штрафовали за нарушения в части применения в рекламе государственного и официального языка, а также за использование некорректно указанных контурных карт Кыргызстана.