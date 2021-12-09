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В Москве обсудили взаимодействие кыргызской диаспоры с полицией РФ

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- Евгений Денисенко
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Задачи профилактики правонарушений среди уроженцев Кыргызстана в Москве обсудили активисты диаспорального сообщества с представителями руководства органов внутренних дел столицы. Их рабочая встреча прошла в офисе Совета кыргызской диаспоры Москвы.

Как проинформировали в Совете, во встрече приняли участие начальник 11-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ Москве полковник полиции Ш. Гаджимурадов и врио начальника отделения 4-го отдела Центра противодействия экстремизму Р. Жидиханов, а также заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БКБОП) СНГ Аскат Алиев и представители МВД КР в МВД РФ.

На встрече подчеркивалось, что важнейшим условием эффективности профилактики правонарушений среди кыргызстанцев в России является взаимодействие диаспоральных общественных организаций с органами правопорядка РФ, с соответствующими структурными подразделениями МВД страны. Оно предполагает согласование целей и объединение усилий для совместного решения задач в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Рассмотрены вопросы интеграции и адаптации трудовых мигрантов в стране пребывания, соблюдения ими миграционного законодательства РФ. Шла речь о распространенных видах правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, о важности не допускать их участия в митингах и пикетах.

Также обсуждались форматы взаимодействия подразделений МВД РФ с руководством, лидерами и активистами диаспоральной общественности, религиозных объединений, координация усилий по предотвращению межнациональных конфликтов, в частности, с помощью средств массовой информации и социальных сетей.

По итогам встречи достигнут ряд важных договоренностей. В том числе - об обмене необходимой информацией, об определении и решении актуальных задач по профилактике и пресечению правонарушений, планировании соответствующей деятельности, повышении ее эффективности, оценке достигнутых результатов.

Участники встречи отметили ее важность и подтвердили намерение укреплять взаимодействие.


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URL: https://www.vb.kg/410628
Теги:
СНГ
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