В Москве обсудили взаимодействие кыргызской диаспоры с полицией РФ

Задачи профилактики правонарушений среди уроженцев Кыргызстана в Москве обсудили активисты диаспорального сообщества с представителями руководства органов внутренних дел столицы. Их рабочая встреча прошла в офисе Совета кыргызской диаспоры Москвы.

Как проинформировали в Совете, во встрече приняли участие начальник 11-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ Москве полковник полиции Ш. Гаджимурадов и врио начальника отделения 4-го отдела Центра противодействия экстремизму Р. Жидиханов, а также заместитель директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ (БКБОП) СНГ Аскат Алиев и представители МВД КР в МВД РФ.

На встрече подчеркивалось, что важнейшим условием эффективности профилактики правонарушений среди кыргызстанцев в России является взаимодействие диаспоральных общественных организаций с органами правопорядка РФ, с соответствующими структурными подразделениями МВД страны. Оно предполагает согласование целей и объединение усилий для совместного решения задач в сфере общественного порядка и общественной безопасности.

Рассмотрены вопросы интеграции и адаптации трудовых мигрантов в стране пребывания, соблюдения ими миграционного законодательства РФ. Шла речь о распространенных видах правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, о важности не допускать их участия в митингах и пикетах.

Также обсуждались форматы взаимодействия подразделений МВД РФ с руководством, лидерами и активистами диаспоральной общественности, религиозных объединений, координация усилий по предотвращению межнациональных конфликтов, в частности, с помощью средств массовой информации и социальных сетей.

По итогам встречи достигнут ряд важных договоренностей. В том числе - об обмене необходимой информацией, об определении и решении актуальных задач по профилактике и пресечению правонарушений, планировании соответствующей деятельности, повышении ее эффективности, оценке достигнутых результатов.

Участники встречи отметили ее важность и подтвердили намерение укреплять взаимодействие.