Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

В Бишкеке ни проехать, ни пройти по улице Карадарьинской

238  0
- Владимир Пирогов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ни проехать, ни пройти по улице Карадарьинской на участке в районе маслосырбазы. Сам там шел - чуть ноги не переломал, угодив в ледяную ванну.

Просто лунный пейзаж - кратеры и непреодолимый ландшафт. Пытался проехать "Лэнд Крузер" не без труда, сильно буксуя, а обычной легковушке там вообще нечего ловить - все днище обдерет, колеса оторвутся.

Эту дорогу ремонтировали года три назад, да, видно, некачественно. Даже летом там проехать проблема, а зимой вообще невозможно. Когда же эту дорогу, наконец, сделают пригодной для автомобилей?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410631
Теги:
дороги, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  