В Бишкеке ни проехать, ни пройти по улице Карадарьинской

Ни проехать, ни пройти по улице Карадарьинской на участке в районе маслосырбазы. Сам там шел - чуть ноги не переломал, угодив в ледяную ванну.

Просто лунный пейзаж - кратеры и непреодолимый ландшафт. Пытался проехать "Лэнд Крузер" не без труда, сильно буксуя, а обычной легковушке там вообще нечего ловить - все днище обдерет, колеса оторвутся.

Эту дорогу ремонтировали года три назад, да, видно, некачественно. Даже летом там проехать проблема, а зимой вообще невозможно. Когда же эту дорогу, наконец, сделают пригодной для автомобилей?