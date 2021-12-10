В Нацгоспитале провели уникальную операцию по освобождению артерии

16–летний Арсен - уникальный пациент заведующего отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя Талайбека Байсекеева, который вдохнул жизнь в умирающего от истощения подростка.

-Внук до операции и после нее - это словно два Арсена, - смеется бабушка, которая за последний год совсем поседела от переживаний.

По ее словам, внук и раньше ел без особого аппетита, а в последнее время перестал есть вообще, боялся. После еды открывалась рвота и начинались сильные боли в животе. Он совсем дошел, весил около 45 килограммов.

- Но никто не мог определить, из–за чего это происходит, какая хворь его точит. Какие только анализы и исследования ни проходили, ничего серьезного не находили. Один из докторов посоветовал обратиться к Талайбеку Байсекееву. Он стал нашей надеждой и спасением, - рассказала бабушка Арсена.

Талайбек Абдыбекович долго изучал, анализировал результаты бесчисленных исследований и предположил, что у подростка одно из редчайших заболеваний - синдром Данбара.

- Я поделился своими предположениями с врачом УЗИ, и он подтвердил мой предварительный диагноз. Но чтобы быть уверенным на все сто, сделали мультиспиральную компьютерную томограмму. Исследования четко показали картину редчайшего заболевания. За 26 лет врачебной практики я третий раз сталкиваюсь с таким пациентом, - сказал главный сосудистый хирург Минздрава Байсекеев.

Операция предстояла серьезная, надо было вскрывать грудную и брюшную полости, во время вмешательства опасность подстерегала хирургов на каждом шагу. Тем более если учесть, что это, можно сказать, уникальный случай в медицинской практике. Мог случиться, например, тромбоз артерий и как следствие - гангрена кишечника. Был большой риск кровотечения. А это самое страшное, что может случиться во время любой операции. Но операция была единственным шансом на спасение Арсена.

Поэтому и операционная бригада подобралась соответственно случаю, без преувеличения, суперпрофессионалов - ведущий торакальный хирург Алмаз Тентимишев, хирург Азим Буларкиев и заведующая отделением анестезиологии и реанимации Жылдыз Деркембаева. Оперировали почти три с половиной часа, работали, по словам "командира" Байсекеева, предельно аккуратно, деликатно, миллиметр за миллиметром освобождали артерию от сдавливающей ее связки диафрагмы, через которую она проходит.

Твердый как камень "хомут" сузил просвет шестимиллиметровой артерии на 60 процентов. А именно она отвечает за кровоснабжение верхних отделов брюшной полости - печени, селезенки, поджелудочной железы и желудка. Но кровь к ним практически не поступала, поэтому у Арсена развился синдром хронической абдоминальной ишемии. Желудок, по сути, обескровился и перестал работать, он не принимал пищу. Поэтому начинались рвота, боли, - пояснил Талайбек Абдыбекович.

- И как только мы иссекли связку, сдавливающую чревный ствол (артерию), она начала пульсировать на глазах, то есть по ней в полном объеме пошла кровь ко всем органам, и желудок начал работать. На следующий день наш пациент по старой привычке - с боязнью - начал есть. Но изголодавшийся желудок с удовольствием принимал еду, - добавил заведующий отделением сосудистой хирургии.

По словам Байсекеева, они могли бы сделать операцию эндоваскулярным методом на ангиографической установке, то есть поставить стент в артерию, чтобы ее расширить. Это высокотехнологичный метод, хотя за стент пациенту пришлось бы платить, но зато риск осложнений и во время, и после операции минимальный. Открытая же операция, которую сделали Арсену, эффективная, но довольно травматичная.

- Может, рано радоваться. Но не могу не поделиться с вами обнадеживающей новостью. Министр и главный врач Нацгоспиталя на наши регулярные просьбы о необходимости приобретения ангиографической установки дали "добро". Нас попросили подготовить техническую спецификацию. Если приобретут установку, мы сможем оперировать больных с использованием современных методов, а не возить их из нашего отделения в Центр кардиологии и терапии на операцию, а после нее с риском для жизни пациента везти его обратно.

На днях вместе с рентгенохирургами этого центра мы впервые в Кыргызстане провели пациенту тромбэктомию. Удалили тромб из стента, который стоял у него на протяжении 20 сантиметров в бедренной подколенной артерии. Из–за сахарного диабета, перебоев в работе сердца он забился. Не трогая стент, мы его почистили, вытащили тромб и тем самым сохранили ногу человеку. Кровь сразу начала поступать к ней. То есть стент дважды спас мужчине ногу от ампутации. Такая операция возможна только на ангиографической установке, - поделился хорошей новостью замечательный сосудистый хирург.

разговор в ординаторской

- Ситуация с тромбозами улучшилась? - поинтересовалась я у Талайбека Абдыбековича.

- Нет. Продолжает поступать много больных. Когда у нас был пик COVID, по пять человек в день привозили, а сейчас начался постковидный синдром у перенесших коронавирус. У них остался дисбаланс свертывающейся системы крови, гиперкоагуляция. Много больных с артериальными венозными тромбозами поступает. Не всегда вовремя. И приходится ампутировать ноги–руки. Поэтому, особенно переболевшим COVID, надо тщательно следить за своим здоровьем. И при малейших симптомах - отеке, изменениях цвета кожи надо обращаться к нам.

Появилась еще одна проблема. Буквально в течение недели в отделение поступили трое молодых мужчин с ножевыми ранениями. Получается, наша молодежь вооружена холодным оружием. Кто–то за этим следит?

Я только что вышел после 6–часовой операции. А мои коллеги еще в операционной. Из Нарына на "скорой" к нам привезли молодого человека. Во время драки его ударили ножом в голень. Нож перерезал все три артерии на ноге. Можно сказать, чудом мы сохранили ему ногу. Вену ушили. Артерию же ушить невозможно. Пришлось сделать протезирование. Взяли пятисантиметровую аутовену на поврежденной ноге и восстановили артерию. Но где гарантия, что в месте, где мы протезировали, не появится тромбоз через некоторое время? И тогда последует гангрена и ногу надо будет ампутировать.

На мой взгляд, надо ужесточать наказание за ношение холодного оружия.