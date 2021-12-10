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В истощенном теле Жени Кузикова живет монстр

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- Надежда Хохлова
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Это его желудок огромных размеров - дно находится в малом тазу! В желудке полипы и язвы. В Бишкеке мальчику не помочь, нужно везти в Москву, к профессору Разумовскому.

В больничной палате не хватает красок - все сине–белое. На кровати лежит мальчик, бледный как мел, на коже - темно–синий венозный рисунок. Мальчик улыбается, а его мама плачет, держа в руках белый листочек, на котором синими черилами написаны названия лекарств - их нужно срочно купить, но денег нет.

Двенадцатилетний Женя - единственный сын у Яны и Игоря. В восемь лет он заболел, и никто до сих пор не может понять, что в его организме пошло не так. У мальчика появилась беспричинная рвота, он худел. Положили в больницу, прокапали электролиты, чтобы снять обезвоживание, выписали со странной рекомендацией - "обратиться к бабке".

- Конечно, такому дурацкому совету мы не последовали. Но однажды в Бишкек приехал российский реабилитолог, восстанавливающий спортсменов после травм. Он осмотрел Женю, сказал, что происходит увеличение и одновременное опущение желудка. Предположил, что это может быть анатомической особенностью. Массажем немного приподнял желудок, и рвота на какое–то время прекратилась. Позже выяснилось, что реабилитолог был прав - у Жени острое расширение желудка и он опускается под собственной тяжестью. Лечили его методом назначения разных препаратов и процедур - ничего не помогало. За четыре года мы потратили больше трех тысяч евро, и тысячу из них - за последний месяц. Продали машину, домашние вещи, даже рабочие инструменты муж вынужден был сдать за полцены. Когда ребенок тяжело болеет, себя готов принести в жертву, но нет на свете такого места, где жизнь родителей меняют на здоровье детей, - плачет Яна.

В этот раз в больницу Женьку привезли в критическом состоянии. В начале ноября у него открылась рвота - ее провоцировал даже глоток воды. За несколько дней мальчик похудел на семь килограммов, сейчас мама с легкостью может носить его на руках, словно младенца. Сначала Женю лечили в гастроэнтерологии, потом перевели в отделение торакальной хирургии. У врачей был план операции - они должны были, открыв брюшную полость, решить, что делать дальше. Но не успели, у пациента упало давление, дальнейших манипуляций он бы не выдержал. Хирурги сделали ревизию кишечника и так называемую операцию Стронга, восстановив проходимость двенадцатиперстной кишки - она была сужена. Однако основная патология желудка осталась. И ее обязательно нужно устранить, но уже не в Кыргызстане.

Прямо сейчас Женьке нужно изменить цвет лица - добавить хоть немного розового его фарфорово–белым щекам. У мальчика тяжелая белково–электролитная недостаточность, жизнь в него вливают по капле - через вену. А также пытаются запустить работу кишечника, поят бульоном строго по чайной ложке в час. Критически важно, чтобы кишечник проснулся. Иначе он высохнет, истончится и начнет трескаться. Перфорация - страшное осложнение, оно приводит к смерти.

Постоянные читатели "Вечерки" помнят, как мы всем миром спасали девочку Айназик с таким же диагнозом. Она неделю лежала в этом же отделении с открытой брюшной полостью. Врачи проводили ревизию кишечника практически ежедневно, чтобы не началось заражение крови. Малышку вывезли в Москву, в легендарную московскую Филатовскую больницу, где профессор Александр Разумовский делает уникальные операции на желудочно–кишечном тракте.

Женю тоже нужно везти в Москву, сейчас готовится заочная консультация с профессором, после этого клиника выставит предварительный счет на обследование и лечение. На спасение Айназик было потрачено около полумиллиона рублей - эту сумму тогда собрали практически за сутки! Какая сумма нужна Жене, пока неизвестно. Но отложить сбор нельзя - парня нужно будет везти в Москву сразу, как только его стабилизируют. У семьи денег нет - они закончились в минувший понедельник, когда не на что было купить дорогие лекарства для внутривенного питания.

...Сегодня Яна плачет - от отчаяния, усталости и недовольства врачей тем, что она обратилась за помощью к людям. Медики почему–то решили, что их сделают крайними в этой истории. Но они ни при чем. И только Женька улыбается и маме, и хмурым эскулапам, обезоруживая их верой в то, что все у него будет хорошо.

- Когда мы выйдем из больницы, купим большой торт и поедем к бабушке. Я так соскучился по торту. И по бабушке, - делится планами на жизнь Женька.

Чтобы жизнь мальчишки заиграла новыми красками, ему нужно помочь:

перевести деньги на мобильный кошелек ЭЛСОМ: 0505944337 или на карту VISA Оптима Банка: 4169585343961453;

созвонится с Яной и передать помощь ей лично: 0(505) 944–337.


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URL: https://www.vb.kg/410633
Теги:
операция, Бишкек
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