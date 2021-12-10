Владимир Путин: Миграционная политика – одна из важнейших тем

Президент РФ Владимир Путин провел 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно, как сообщили в пресс-службе главы государства, прошло в режиме видеоконференции.

Миграционную политику российский лидер назвал "одной из важнейших и для экономики, и для социального самочувствия наших граждан тем". Он отметил, что в стране делаются расчеты по тому, сколько нужно иностранной рабочей силы, "особенно по стройке": "Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович (заместитель председательства правительства РФ – VB.KG) докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе"

"Согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. И здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами, из стран СНГ прежде всего", - заявил Владимир Путин.

По его словам, "нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже у себя на Родине готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь: изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, знали бы то, на что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, обычаев людей (на тех территориях), где они будут жить".

"Мы, должен сказать, на этот счет довольно подробно разговариваем с коллегами из стран Содружества, - продолжил Президент РФ. - Один из таких разговоров у меня состоялся совсем недавно в ходе визита в нашу страну Президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают к нам на работу, были готовы к этой работе, и, скажем, государственные органы Узбекистана готовы со своей стороны содействовать этому процессу. Такая работа налаживается и с другими нашими партнерами – и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном".

"Поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения. Но это не значит, что там все завершено – совсем наоборот: это только самое начало", - подчеркнул Владимир Путин.