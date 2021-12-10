Названы победители XV Международного фестиваля документальных фильмов

Вчера завершился XV Международный фестиваль документальных фильмов "Бир Дуйно Кыргызстан", который был посвящен в этом году правам человека в период рисков и бедствий. Названы ленты, победившие в разных номинациях.

"Документальные фильмы по правам человека - это возможность показать миру, что происходит в каждой стране, привлечь внимание к актуальным проблемам. И мы рады, что наш фестиваль завоевал международное признание. Это видно по тому, что с каждым годом становится все больше участников. На этот раз в конкурсе участвовали 45 фильмов из 17 стран", - сказала VB.KG глава правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова.

Партнёры фестиваля, а их на этот раз тоже было много, отмечали высокий уровень его проведения и масштабность, приверженность правозащитной деятельности, что особенно важно в период пандемии. Члены отборочной комиссии из 45 фильмов выбрали 26.

Премию имени Улана Эгизбаева "Улан улансын" его вдова Сапаргуль Абдинабиева вручила режиссеру фильма Жуманазару Койчубекову за фильм "Герой" о Нурбеке Болотове. Фильм рассказывает о подвиге Нурбека Болотова, каскадера, актера, спортсмена, который спас 24 человека, когда набитый пассажирами автобус упал в реку. Болотов провел в холодной воде полтора часа. В настоящее время Нурбек перенес четыре тяжелые операции. Пятого октября прошлого года во время беспорядков в стране он получил 13 пулевых ранений. В фильме он рассказывает об интересных эпизодах из своей жизни. 30- минутная лента смотрится на одном дыхании.

Специальный приз жюри получила картина "Портрет в поисках счастья" режиссера Бенжамина Роста из Германии. Лента также потрясает своей реалистичностью, создается впечатление, что зритель, словно сам присутствует в том мире, в котором живут ее герои. Действие разворачивается в истерзанном ландшафте пустыни в Южной Африке, скрывающей глубоко под землей алмазы. Голыми руками днем и ночью молодые люди копают эти алмазы. И каждый надеется, что находка принесет им светлое будущее.

Диплом в номинации специальный приз жюри за национальный фильм

"Наследие" получил фильм Эрика Абдыкалыкова. Он рассказывает о четырех выдающихся кыргызстанцах, которые всю жизнь посвятили искусству и родной стране. Это - известный мастер-ювелир Виктор Сырнев, художник Алексей Каменский, дизайнер Дильбар Ашимбаева и кинематографист Актан Арым Кубат. В фильме они рассуждают о судьбе страны, о молодежи, культуре.

Приз в номинации лучший фильм по правам человека в период рисков и бедствий присужден ленте "Вниз по течению к Киншасе" режиссера Дьедо Хамади из Конго. Он повествует о борьбе жертв Шестидневной войны в Конго, которые требуют в течение двух десятилетий признать этот кровавый конфликт и выплатить за него компенсацию людям. Их не слышат, и тогда герои фильма отправляются в долгий и опасный путь по реке Конго в Киншас, чтобы отстаивать там свои права.

Приз в номинации за лучший фильм по правам ребенка получил фильм "Радио Феликс" бельгийского режиссера Лоран Ван Дэн Хида. Лента о проблемах детей, страдающих аутизмом. 12-летний Феликс один из них. Из-за своей болезни он попадает в сложные ситуации в школе. И мальчик в своих мечтах ведет собственное радио-шоу: Radio Felix, рассказывая о событиях, возникающих в его воображении. Это помогает ему преодолевать сложности в общении.

Приз в номинации лучший фильм о проблемах людей с инвалидностью по праву заслужил фильм "Жаныртуу" нашего режиссера Виктории Архангельской. Вручая приз, директор центра "Оберег" Ольга Джабраилова заметила: "Много лет мы живём одной жизнью". Как сказала VB.KG сама режиссер, ее фильм участвовал уже во многих конкурсах, он о том, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить и добиваться поставленных целей.

Приз в номинации лучший фильм о социальных, экономических и культурных правах получил фильм "Шорское золото" российского режиссера Вячеслава Кречетова. "Этот Международный фестиваль документальных фильмов, который ежегодно проводится в Кыргызстане - первая площадка, на которой можно открыто высказывать о проблемах прав человека", - поделился своим мнением с VB.KG режиссер. Ранее он выпустил фильм "Цена" об уничтожении деревни Казас, которая упоминается и в фильме "Шорское золото".

Приз в номинации лучший фильм по гендерному равенству получила картина "Нет" режиссера Талии Тухватуллиной из России. Это история о женщине, которая из-за бесплодия не может иметь детей и которая решилась сказать "Нет" противникам процедуры ЭКО и стать мамой таким образом.

Приз за лучший фильм фестиваля получил фильм "Арика" режиссеров Уильяма Йоханссона Калена и Ларса Эдмана. Это история пострадавшей общины из Чили, борющейся за справедливость против шведской транснациональной компании, которая вывозит токсичные отходы в чилийский пустынный город Арика. Приз в номинации за лучший национальный фильм получил фильм "Медресе" кыргызского режиссера Нуржамал Карамолдоевой.

Гран при XV Международного фестиваля "Бир Дуйно Кыргызстан" получил фильм "Что принесет завтрашний день" режиссера Бет Мерфи, Афганистан, США. Лауреат премии рассказывает о первой школе для девочек в афганской деревне. И ученицы, и их учителя сталкиваются с тем, что значит быть женщиной в патриархальном жестком обществе. Но со временем это патриархальное общество начинает понимать важность образования для женщин. Но тем не мене угрозы, с которыми сталкиваются девочки – от принудительного замужества до нападения талибов – все еще велики.