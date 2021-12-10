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Президент: Мы не представляем жизнь без успехов в отстаивании прав человека

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- Алина Мамаева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 декабря, направил обращение в связи с Международным днем защиты прав человека.

Приводим текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники - кыргызстанцы!

10 декабря 1948 года Организацией Объединенных Наций была принята Всеобщая декларация прав человека - первый международный документ, в котором перечислены основные права человека и сформулированы главные принципы их защиты. В современном мире их соблюдение играет решающую роль в укреплении демократических основ государства.

Кыргызстан - равноправный член мирового содружества, поддерживающий инициативы, связанные с укреплением гражданских свобод и защитой людей от насилия, обеспечением жителям достойных условий жизни. Общепризнанные принципы и нормы международного права, вступившие в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются составной частью нашей правовой системы.

Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без демократических ценностей, успехов в отстаивании прав и свобод человека и гражданина. Надёжным залогом этих достижений является их дальнейшее укрепление.

5 мая 1993 года, провозгласив среди основ конституционного строя высшую ценность человека, его прав и свобод, Кыргызская Республика встала на путь дальнейшего совершенствования правового государства. Основной закон воплотил в себе международный опыт и ознаменовал новый этап в политическом и социально-экономическом развитии страны.

За последний год руководством Кыргызской Республики приняты в этом направлении новые шаги. Заложен надежный фундамент для реализации экономических и социальных прав жителей республики. Именно это стало первостепенной задачей в деятельности всех уровней власти, равно как и поддержка детей, устранение семейного неблагополучия, истинная забота о гражданах пенсионного возраста.

Дальнейшее развитие нашей страны, в которой каждому гражданину, независимо от религии, пола, национальности, языка и политических взглядов, конституционно гарантированы обеспечение и защита его прав и свобод, является совокупной целью всех властных органов и местного самоуправления Кыргызской Республики.

Путь к построению настоящего правового общества нельзя назвать лёгким. Каждый из нас должен делать всё возможное, чтобы способствовать построению государства со стабильной экономикой и совершенной социальной политикой. Уверен, что совместными силами нам удастся изменить к лучшему состояние с соблюдением прав и свобод граждан Кыргызской Республики.

Искренне желаю всем кыргызстанцам мира, добра и здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!"


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URL: https://www.vb.kg/410638
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