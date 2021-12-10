"Бутун Кыргызстан" отозвал свое заявление о пересчете итогов голосования на заявленных ранее более 200 участках, сообщается на сайте ЦИК.

Ранее,7 декабря, после 100 процентов публикации на сайте ЦИК протоколов ручного подсчета на участках свои заявления отозвали партии "Ишеним" и "Ата Журт" (полностью).

Партии "Ынтымак", "Альянс" и "Эл умуту" тоже уже отозвали заявки по большинству избирательных участков. Партия "Эл умуту" оставила заявки на пересчет на 11 избирательных участках из ранее заявленных 58. Заявления от партий "Ата Мекен", "Социал-демократы" в процессе рассмотрения.

Группа по независимой сверке данных, образованная с участием представителей партий и кандидатов, продолжает работу по согласованию участков и проведению пересчета.

Партии "Азаттык" было отказано в пересчете голосов на всех избирательных участках страны в связи с отсутствием оснований для "сплошного пересчета".

Всего ранее были поданы заявления на ручной пересчет по 600 избирательным участкам от 8 политических партий.