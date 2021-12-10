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Беларусь готова поставлять в Бишкек автобусы на газомоторном топливе

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- Бакыт Басарбек
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В здании муниципалитета состоялась встреча мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с министром промышленности. Республики Беларусь Петром Пархомчиком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, в ходе встречи мэр Бишкека проинформировал гостей о наличии потребности в приобретении экологически чистых видов пассажирского транспорта производства ОАО "МАЗ", которые работают на газе, а также электротранспорта производства ОАО "Белкоммунмаш".

В свою очередь Петр Пархомчик подтвердил готовность изготовления и поставки пассажирской техники. Белорусская сторона выразила готовность в обеспечении поставки в декабре первой пробной единицы на газомоторном топливе для проведения тестовых испытаний.

Отметим, что первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев обсудил с белорусской делегацией условия поставки автобусов для Бишкека.

Стороны обсудили пункты проекта соглашения, в соответствии с которым белорусская сторона готова начать поставку автобусной техники белорусского производства для города Бишкека.Стороны договорились продолжить обсуждения проекта соглашения с учетом интересов двух сторон.

Напомним, что на полях Евразийского межправительственного совета председатель кабмина Акылбек Жапаров провел переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, в ходе которых была достигнута договоренность рассмотреть возможность поставки общественного транспорта для города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/410645
Теги:
Беларусь, Бишкек, мэрия
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