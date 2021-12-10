Сегодня в Доме кино пройдет бесплатный показ фильма "Мир Айтматова"

Сегодня, 10 декабря, в бишкекском Доме кино состоится показ документального фильма Бакыта Карагулова "Мир Айтматова". Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Свой последний полнометражный документальный фильм, посвященный классику отечественной литературы, режиссер Бакыт Карагулов снят на базе "Кыргызфильма". На коллегии Госкино "Мир Айтматова" был признан лучшим фильмом 2018 года. Показ картины народного артиста Кыргызстана, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики пройдет в Доме кино, носящем имя Чингиза Айтматова. Начало показа - 15 часов. Вход свободный.