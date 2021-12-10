Дети делали "закладки" для наркоторговцев - ГКНБ выявил преступную группу

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий органами ГКНБ выявил и пресек устойчивый канал распространения синтетических наркотиков на территории города Бишкек и Чуйской области.

Организаторы канала, пребывающие в одном из зарубежных государств, практиковали вовлечение в распространение запрещенных препаратов несовершеннолетних граждан КР, которые по заданию иностранных кураторов делали закладки мелких партий наркотиков в различных местах общего доступа (парках, скверах, рощах). Впоследствии любой желающий мог по предоплате посредством электронных кошельков и банковских переводов получить детальную информацию об их координатах. Несмотря на использование дистанционных средств коммуникации и тайников, исключающих личные контакты между участниками нелегальной схемы, органам ГКНБ удалось вскрыть и задокументировать противоправную деятельность преступной группы.

Собранные материалы зарегистрированы в ЕРП по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.2 ст.282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР, и переданы по подследственный в ОВД. В отношении установленных зарубежных организаторов канала будут инициированы совместные оперативно-розыскные мероприятия во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает, что лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежат уголовной ответственности с 14-летнего возраста.