МИД РФ: Поддержка русского языка за рубежом – важнейший приоритет

Поддержка русского языка за рубежом относится к числу важнейших приоритетов российской внешней политики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на очередном брифинге в Москве.

"Это учитывается при развитии всех аспектов отношений с нашими иностранными партнерами, включая экономические, культурные, научные и образовательные связи. Рассматриваем русский язык как основу идентичности соотечественников, проживающих за рубежом, и средство межнационального общения на постсоветском пространстве. Если брать шире – это официальный язык ООН", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, связанные с этим задачи выполняются в рамках комплексной государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом", разработанной МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, структурами по поручению Президента Российской Федерации. Мероприятия программы охватывают все регионы мира и учитывают страновую специфику. Важнейшими ее направлениями являются СНГ, африканский, ближневосточный и азиатский регионы.

"В отношении ситуации в странах Центральной Азии отмечаем, что организация учебного процесса на русском языке в образовательных учреждениях является суверенным правом этих государств, - отметила Мария Захарова. - Знаем о стремлении граждан его изучать. Приветствуем эти настроения. Готовы оказывать необходимое содействие странам Центральной Азии. Расширение ареала изучения русского языка приобщает огромное количество людей, в первую очередь, молодежь, к значительному объему общемировых знаний, научно-технической информации, культуре и искусству. Это выгодно в силу географических, исторических особенностей, экономических связей".

"Почти во всех республиках Центральной Азии русский является языком межнационального общения, а в Казахстане и Киргизии за ним закреплен статус официального. Знание русского языка также актуально для миллионов мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность в нашей стране", - продолжила официальный представитель МИД РФ.

Она уточнила, что на территории Кыргызстана и Таджикистана действуют два крупнейших в регионе вуза с образованием на русском языке – Кыргызско-Российский (Славянский) университет и Российско-Таджикский (Славянский) университет. В обеих республиках успешно функционирует проект по направлению в местные общеобразовательные учреждения российских учителей-предметников. Открываются новые школы преподаванием на русском языке.

Так, в августе текущего года стартовало строительство общеобразовательных учреждений с русским языком обучения в 5 городах Таджикистана. Прорабатывается вопрос о возведении 9 русскоязычных школ в различных регионах Кыргызстана. В Узбекистане ведется работа по созданию 4 филиалов российских вузов в дополнение к имеющимся 12. В Туркменистане функционируют свыше 70 смешанных школ с классами преподавания на русском языке ("русские классы"). В остальных учебных заведениях русский язык изучается в качестве обязательного иностранного.

"В последние годы отмечается возрастающий спрос и в других регионах мира к русскому языку. Куда только не приезжаю, везде говорят, чтобы открывали больше русских школ, т.к. дети хотят учить русский язык. Речь идёт, в первую очередь, о соотечественниках, смешанных семьях и о иностранцах, не имеющих русских корней (или их русские корни были десятилетиями назад), но испытывающих желание приобщиться к русской культуре. Тенденция очевидна", - констатировала Захарова.