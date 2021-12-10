В Китае создали уничтожающую коронавирус сталь

Ученые из Университета Гонконга (Китай) разработали первую сталь, которая может уничтожить коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает УНН.

Для создания такой стали ученые изменили состав матела и его микроструктуру. Он получил больше меди, которая имеет антибактериальные свойства.

По данным исследователей, эту сталь можно использовать для изготовления кнопок лифтов, дверных ручек и поручней, чтобы снизить распространение вируса через непрямой контакт.

Кроме того, эксперты уверены, что их металл может уничтожать с поверхности вирус птичьего гриппа и кишечную палочку.

По словам куратора исследования, профессора кафедры машиностроения инженерного факультета Хуаня Минсиня, сейчас изучают эффективность металла против нового штамма коронавируса Omicron.