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В Китае создали уничтожающую коронавирус сталь

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- Алина Мамаева
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Ученые из Университета Гонконга (Китай) разработали первую сталь, которая может уничтожить коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщает УНН.

Для создания такой стали ученые изменили состав матела и его микроструктуру. Он получил больше меди, которая имеет антибактериальные свойства.

По данным исследователей, эту сталь можно использовать для изготовления кнопок лифтов, дверных ручек и поручней, чтобы снизить распространение вируса через непрямой контакт.

Кроме того, эксперты уверены, что их металл может уничтожать с поверхности вирус птичьего гриппа и кишечную палочку.

По словам куратора исследования, профессора кафедры машиностроения инженерного факультета Хуаня Минсиня, сейчас изучают эффективность металла против нового штамма коронавируса Omicron.


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URL: https://www.vb.kg/410660
Теги:
Китай, коронавирус, мировые новости
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