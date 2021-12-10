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В некоторых районах Бишкеке три дня не будет газа

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- Айжан Мамбеталиева
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" сообщает, что причина отключения – устранение утечки газа на старом газопроводе.

С 13 по 15 декабря будут проводиться ремонтные работы по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году, который расположен на пересечении переулка Карагайский и улицы Тоголока Молдо.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц: Тоголока Молдо, реки Ала-Арча, БЧК, Саадаева, ж/м Колмо, Салам-Алик, Щербакова.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит бишкекчанам извинения за доставленные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/410664
Теги:
газ, отключение газа, Бишкек, Газпром
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