В некоторых районах Бишкеке три дня не будет газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" сообщает, что причина отключения – устранение утечки газа на старом газопроводе.

С 13 по 15 декабря будут проводиться ремонтные работы по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году, который расположен на пересечении переулка Карагайский и улицы Тоголока Молдо.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц: Тоголока Молдо, реки Ала-Арча, БЧК, Саадаева, ж/м Колмо, Салам-Алик, Щербакова.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит бишкекчанам извинения за доставленные неудобства.