В Национальной библиотеке почтили память Чингиза Айтматова

В зале Чингиза Айтматова Национальной библиотеки состоялось мероприятие "Ала-Тоодон ааламга үн салган", посвященное памяти выдающегося писателя Чингиза Айтматова, приуроченное Дню национальной литературы Кыргызстана.

Литературный вечер прошел с участием преподавателей и учащихся школ №5, № 94 Бишкека и средней школы села Джанги-Пахта Сокулукского района, а также сотрудников библиотеки.

На мероприятии учащиеся СШ №5 - Болотбеков Хамза, Болотбеков Улук, Анарбаева Айжан, Алтынбек кызы Аяна, Ринатова Ботогоз, Зарыпбеков Азат, Абдиллаева Сезим, Акылбекова Нурдана, Амангелдиев Нурадилет, Абдразакова Айжан, Төлөнбеков Абель продемонстрировали художественное прочтение отрывков из произведений Айтматова "Белый пароход", "Прощай Гульсары", "Материнское поле", а также прочитали стихи, посвященные великому писателю. Подготовила учеников преподаватель данной школы - Жоробекова Калбу.

Ученики школы села Джанги-Пахта – Баймырзаева Адина, Султанова Хадижа, Бабиева Насигүл артистично показали сценку "Манкурт" с использованием национальных костюмов, а также выразительно прочитали отрывки из произведений Чингиза Айтматова. Подготовила учеников педагог данной школы Каримова Бурул.

Ученики СШ №94, преподаватель Айдаров Курманбек, красочно и с особенным артистизмом подготовили сценку из романа "И дольше века длится день". В мини спектакле приняли участие данной школы Жумакадырова Медина, Туратбекова Астра, Актилеков Азамат, Мамасалиев Эрбол, Гүлжигитов Чыңгыз, Максутова Гүлжанат, Абытова Гулиза.

По завершении мероприятия участники, выступившие на вечере, а также их преподаватели были награждены сертификатом Национальной библиотеки за активное участие. Национальная библиотека благодарит всех участников мероприятия и надеется что такие литературные вечера открывают новые грани творчества великого писателя Чингиза Айтматова особенно для подрастающего поколения.