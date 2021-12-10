В Бишкеке пройдет чемпионат ремесленников "Сайма-2021"

19 декабря 2021 года в 11:00 в Кыргызском национальном историческом музее общественный фонд "Кийиз Дүйнө (Войлочный мир) при поддержке министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и национального музея истории Кыргызской Республики проводит третий республиканский конкурс вышивки "Чемпионат сайма - 2021". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры.

"Одно из величайших традиционных знаний - возрождение, сохранение и распространение вышивки. Мероприятие направлено на популяризацию нашей традиционной культуры и ремесел, признание роли кыргызской вышивки, которая вдохновит ремесленников и оживит вышивку.

В чемпионате по вышиванию могут принять участие все регионы Кыргызстана, умеющие вышивать"- говорится в сообщении министерства.