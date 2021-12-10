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В Бишкеке вновь обсудили государственную политику в религиозной сфере

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 декабря, Центр исследования религиозной ситуации при Госкомиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) проводит координационное совещание в партнерстве с ЮНФПА и Мутакалим с участием представителей государственных органов, религиозных и неправительственных организаций, осуществляющих проектную деятельность в религиозной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"Целью координационного совещания является реализация приоритетов Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы, а также информирование о реализуемых проектах и ведение совместной работы для эффективного достижения целей/задач проектов", - отметил директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров.

Тема текущего совещания посвящается знанию, установке и практическому опыту кыргызстанцев, включая представителей религиозного сообщества в вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи, а также роли религиозных организаций в вопросах предупреждения семейного насилия.


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URL: https://www.vb.kg/410669
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек, Кыргызстан
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