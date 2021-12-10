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Crazy Frog вернулся в эфиры и выпустил новый трек

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- Айжан Мамбеталиева
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Сумасшедший лягушонок на невидимом мопеде выпустил новый трек Tricky - своеобразный ремикс-мэшап на популярные треки разных годов.

Слова в новом треке Tricky, взяты из композиции It's tricky 1987 года рэперов RUN DMC. Музыка также взята из трека M to the B рэперши Millie B. Кстати, летом прошлого года ее ролик побил рекорды в TikTok, набрав 30 миллионов лайков.

Кстати, Crazy Frog – это популярный шведский проект Эрика Вернквиста, который появился в 2003 году. Самой популярной композицией и бесспорным хитом считается Axel F. Песня смогла попасть на первые строчки в большинстве стран. Среди прочих работ выделяется полноценный альбом Crazy Frog Presents Crazy Hits и композиция Popcorn.


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URL: https://www.vb.kg/410671
Теги:
музыка, премьера
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