Экономика России не сможет функционировать без мигрантов. Об этом заявил президент Федерации мигрантов (ФМР) РФ Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве.

Здесь было презентовано соответствующее исследование, инициированное ФМР. Оно проводилось Федерацией при научно-методической поддержке Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова. Было опрошено почти 5 тысяч респондентов - приезжих из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, работающих почти в 50 регионах РФ. Результаты исследования планируется обнародовать в ближайшее время в виде 120-страничного издания.

По словам Коженова, согласно оценке МВД, "у нас 7 миллионов мигрантов, по нашим оценкам - 8-9 миллионов, это более 10 процентов трудящегося населения страны". И если сейчас мигрантов "как-то убрать каким-то волшебным образом, мне кажется, многие сферы просто рухнут". "На данный момент все эти миллионы людей трудятся, значит, их труд приносит свой результат и просто так убрать их из экономики не получится", - констатировал президент ФМР.

Исследование показало, что мигранты выбирают преимущественно сдельный режим работы и трудятся более 8 часов в день. Лишь каждый пятый придерживается продолжительности, установленной Трудовым кодексом. Более, чем у половины рабочий день длится от 8 до 12 часов, а свыше 22 процентов опрошенных ответили, что в среднем работают более 12 часов в день.

При этом желание мигрантов остаться в России на постоянной основе напрямую зависит от срока их пребывания в стране: "Из тех, кто проживает в России менее трех лет, из них только 30 процентов хотят остаться, те, кто проживает более пяти лет, из них свыше 57 процентов хотят остаться в России". Около 60 процентов опрошенных также заявили, что не чувствуют негативного отношения со стороны россиян.

Заработки мигрантов заметно разнятся в зависимости от характера работы и региона пребывания. Наибольший уровень зарплат - в строительной отрасли, в среднем 54 тысяч рублей. Наименьший - в сферах ЖКХ и сельскохозяйственной: немного выше 40 тысяч и ниже. Исследования продемонстрировало и зависимость уровня заработка от владения русским языком: чем лучше мигрант знает русский, тем больше он может заработать.