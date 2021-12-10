25 тонн алебастра пытались незаконно провезти в Кыргызстан

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ сообщает, что вчера, 9 декабря, пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз груза на территорию нашей страны.

В восточной части села Бургонду Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал грузовую автомашину DAF, которой управлял гражданин Кыргызстана М.М.,1973 года рождения. Машина выезжала из анклава Чон-Кара (Узбекистан) на территорию Кыргызстана.

В ходе досмотра грузового автомобиля пограничный наряд обнаружил контрабандный груз - 25 тонн алебастра (строительного гипса).

Водитель пытался нелегально провезти груз из Узбекистана в Кыргызстан. Кроме того, у него отсутствовали разрешительные документы на груз.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.