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Устроивший масссовую стрельбу в школе в Казани стрелок признан вменяемым

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- Алина Мамаева
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Следственный комитет РФ предъявил Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлана Петренко.

Юноше вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

"Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - добавила Петренко.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц юноше грозит пожизненное лишение свободы.


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URL: https://www.vb.kg/410680
Теги:
мировая пресса, мировые новости
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