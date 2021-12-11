Чон-Арыкский музей необычно отметил 120-летие Юсупа Абдрахманова

Исторический музей муниципального территориального управления "Чон–Арык" Ленинского района Бишкека провел 10 декабря научно-практическую конференцию в честь 120-летия первого главы Правительства Кыргызстана Юсупа Абдрахманова.

Необычно, что на форум собрались не только ведущие абдрахмановеды Кыргызстан во главе с председателем Общественного совета МИД Кыргызской Республики, доктором педагогических наук, профессором Ишенкуль Болджуровой и членом Правительственного юбилейного комитета, старшим из правнуков Юсупа Абдрахманова - Астемиром Абдрахмановым.

Участники конференции также отметили, что "просто восхитительно с приветствиями форуму выступили школьники. Чувствуется, что проведена большая подготовительная работа директором Чон-Арыкского музея Калбубу Менсеитовой". Она - заслуженный деятель культуры КР и отличник образования, почетный ветеран республики и Бишкека.

Научная составляющая конференции тоже впечатляет. Ведь участники форума успешно продолжают исследования биографии Юсупа Абдрахманова.

Профессор Болджурова не так давно выяснила важные подробности дипломатической командировки Юсупа Абдрахманова в персидский Мешхед в 1925 году.

Астемир Абдрахманов и его коллега журналист и историк Искендер Тарыхчиев совсем недавно на основании архивных документов уточнили дату рождения Юсупа Абдрахманова. Документально установлено, что он родился 21 декабря 1901 года, а не 28 декабря, как считалось ранее. Это установлено на основании ранее не публиковавшейся дневниковой записи Юсупа Абдрахманова от 21 декабря 1931 года и трагического документа – анкеты арестованного Юсупа, заполненной с его слов 4 апреля 1937 года.