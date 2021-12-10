Садыр Жапаров: Уровень дефицита бюджета ожидается на уровне 1,3% от ВВП

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 декабря, принимает участие в заключительном в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Глава государства выступил с речью, в которой отметил:

"Уважаемый Касым-Жоомарт Кемелевич!

Уважаемые участники заседания,

Позвольте приветствовать всех на завершающем в этом году заседании Высшего совета.

Рад приветствовать сегодня нашего уважаемого Почетного Председателя ЕАЭС, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В сегодняшнем заседании также принимают участие главы государств-наблюдателей при Союзе, Республики Узбекистан и Республики Куба. Приветствую вас уважаемый Шавкат Миромонович и уважаемый Мигель Диас-Канель Бермудес.

В уходящем 2021 году, несмотря на имеющиеся ограничения и преграды, Союз уверенно шел вперед и показал активные темпы реализации стоящих перед нами задач.

В первую очередь хочу поблагодарить казахстанскую сторону за проведенный плодотворный год председательства, высокий уровень организации нашей работы и конструктивного взаимодействия в течение 2021 года.

Пользуясь случаем, позвольте от имени кыргызского народа и от себя лично от всей души поздравить уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича и уважаемого Нурсултана Абишевича, с наступающей юбилейной датой - тридцатилетием Независимости Республики Казахстан, и пожелать процветания братскому народу Казахстана.

Уважаемые главы государств!

Совместными усилиями мы наращиваем темпы вакцинации против коронавируса, принимаем комплексные меры по борьбе с этим недугом. Очень надеюсь, что в следующем году сможем улучшить эпидемиологическую ситуацию и чаще проводить наши встречи в очном формате.

Между тем, возникающие новые штаммы коронавируса, такие как "Омикрон", могут привести к новым угрозам и вызовам, включая риск возврата к прошлогоднему сценарию.

И это, конечно же, не может нас не беспокоить.

Уже сейчас мы получаем сигналы о возможном прекращении или ограничении сообщений между некоторыми странами, а в перспективе это вновь может привести к негативному положению дел как для людей, так и для экономик наших стран.

В данном контексте хочу подчеркнуть уже имеющийся у нас определенный опыт совместного реагирования и реализации мер противодействия санитарно-эпидемиологическим угрозам.

Тому доказательством является постепенная, но уверенная траектория восстановления экономической ситуации в наших странах.

К примеру, по итогам 9 месяцев текущего года наблюдается рост общесоюзного валового внутреннего продукта на 4,5 процентов, а также взаимной торговли на 32 процента. Однако это вовсе не означает, что все наши страны выйдут на допандемийный уровень.

Кыргызская Республика после прошлогоднего сокращения экономики на 8,9% ожидает ее увеличения к концу года всего на 3,2%. Вместе с тем уровень дефицита бюджета ожидается на уровне 1,3% от ВВП, а внешний долг будет оставаться высоким.

В связи с чем, в целях выхода на показатели допандемийного периода Комиссией совместно со странами Союза разработаны меры, направленные на обеспечение долговой устойчивости Кыргызстана, которые мы сегодня планируем утвердить.

Текущий кризис и его пагубное влияние на экономику всего Союза, включая повышение уровня бедности, сокращение рабочих мест и нарастание разрыва в развитии, безусловно, требуют особого внимания к вопросу устойчивого развития экономики нашего интеграционного объединения.

В этих целях нам необходимо совместными усилиями внедрять действенные механизмы поддержки реализации кооперационных проектов.

Создавать логистическую инфраструктуру и товаропроводящие системы, которые окажут положительное воздействие на увеличение объемов экспорта товаров и развитие наших экономик в целом.

Такие системы должны сопровождаться современными цифровыми сервисами в области торговли, транспорта, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного регулирования, а также таможенного контроля.

При этом одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах.

В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальные валюты.

В связи с этим Комиссии необходимо совместно с правительствами наших стран подготовить конкретные предложения по данному вопросу.

Уважаемые коллеги,

На повестке сегодняшнего заседания традиционно рассматриваются вопросы, которые придадут новый импульс развитию нашей интеграции.

Позвольте остановиться на некоторых из них.

Первое, рассматриваемый нами сегодня вопрос о реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции дает понимание того, что есть необходимость ускорить процесс исполнения заложенных в Стратегию мероприятий.

К 2025 году необходимо выйти не только с количественным, а главное с качественным исполнением всего документа. Важно сконцентрироваться на тех мероприятиях, которые дадут максимальный мультипликативный интеграционный эффект.

К слову, хотелось бы акцентировать ваше внимание на представленных Комиссией цифрах в части реализации Стратегии-2025.

Из 84 мероприятий, запланированных на 2021 год реализовано 32, что составляет всего 38 процентов. Необходимо проанализировать причины такого пассивного выполнения намеченных планов.

В этой связи считаю важным обратить внимание Комиссии на необходимость усиления работы по своевременному выполнению Стратегии-2025.

Второе, проводимая нами работа по совершенствованию правовых основ Союза критически важна и должна учитывать не только реалии текущего положения дел, но и ориентироваться на перспективу.

Принимаемые сегодня Протокол о внесении изменений в Договор, Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности это позитивный сигнал того, что Союз двигается вперед, открывая новые возможности и новые рынки.

Вместе с тем было бы хорошо также подумать и о повышении интенсивности нашей работы по заполнению правовых пробелов в праве Союза, особенно в сфере услуг.

Уважаемые коллеги, как вы знаете в Договоре расставлены четкие и понятные нормы о том, что государства-члены не будут вводить новые дискриминационные меры в отношении торговли услугами, учреждения и деятельности лиц других государств-членов по сравнению с режимом, действовавшим на дату вступления в силу Договора о Союзе.

Считаем, что этот базовый принцип, заложенный в основу функционирования свободного внутреннего рынка услуг, должен четко соблюдаться и контролироваться Комиссией.

Третье, необходимо усилить работу по созданию благоприятных условий для бизнеса Союза в части ведения внешнеэкономической деятельности, включая упрощение торговых процедур.

Подписываемые нами Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате пошлин при таможенном транзите и Соглашение о применении навигационных пломб - давно назревшие документы, которого ждут предприниматели всех государств Союза.

Рассчитываю, что внедрение таких инструментов снимет остроту проблематики перемещения товаров как на внутреннем рынке, так и внешней торговле Союза, подстегнув тем самым рост товарооборота, сократив существенным образом барьерную повестку.

Четвертое, немаловажной составляющей евразийской интеграции является единый рынок труда.

Важно продолжить работу по созданию условий для пребывания трудящихся на территории стран Союза.

Особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации наши трудящиеся граждане и члены их семей должны иметь полную гарантию социальной защиты на территории любого из государств-членов.

В частности, нам необходимо обеспечить им доступ как к системе обязательного медицинского страхования, так и к вакцинации, проводимой в наших странах.

Уважаемые друзья,

В следующем году исполнится 10 лет с начала работы Евразийской экономической комиссии.

Это знаковое событие необходимо использовать для достижения максимального эффекта от распространения идей Союза и его популяризации в обществе.

Предлагаем проводить масштабные информационные кампании и целевые мероприятия во всех государствах-членах.

На сегодняшнем заседании Высшего совета, после которого председательство в органах Союза перейдет Кыргызской Республике, хотел бы еще раз выразить особую признательность Касым-Жомарту Кемелевичу за плодотворную работу и настойчивость в решении многих краеугольных вопросов.

Перенимая эстафету председательства, Кыргызская Республика приложит максимум усилий не только в реализации текущей повестки Союза, но и расширении деятельности в новых направлениях.

Следующий год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки.

Необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, которые станут символами ЕАЭС.

В заключение хочу поздравить всех вас с наступающими новогодними праздниками и пожелать каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и мира, а нашей евразийской интеграции новых достижений!".