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В Бишкеке обсудили принципы услуг для женщин, ставших жертвами насилия

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Вчера, 10 декабря, 2021 года в Республиканском учебном центре МВД прошел обучающий семинар на тему "Совершенствование

деятельности Службы общественной безопасности ОВД КР в сфере предотвращения насилия в отношении женщин и детей".

В семинаре приняли участие советник по полицейским вопросам Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константин Бедарев, представитель ОФ ЦИДП Гульбарчин Джумабаева, представитель центра по поддержке детей, пострадавших от насилия при мэрии Бишкека Динара Давлетова, начальник отдела СОБ МВД, полковник милиции Нуржан Адылова, инспектор СОБ МВД, подполковник милиции Жылдыз Осмонова, а также сотрудники УУМ и ИДН.

На семинаре обсуждались основные принципы и стандарты услуг для женщин и девочек, ставших жертвами насилия, алгоритм действий сотрудников УУМ и ИДН при получении, обнаружении и подозрении информации о гендерном насилии в отношении женщин. А также этические стандарты общения между сотрудником ОВД и общественностью, профилактика эмоционального истощения сотрудников ОВД.

Также обсудили вопросы правовой статус детей в области требований новых кодексов и особенности производства по делам о правонарушениях.

Целью данного семинар-тренинга является улучшение работы службы общественной безопасности ОВД. Участники затронули ряд тем, представляющих взаимный интерес и определили едины вектор реализации поставленных задач.


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URL: https://www.vb.kg/410691
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