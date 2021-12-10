Компания MegaCom и Университет Центральной Азии открыли новый парк в Нарыне

Благотворительность и социальная поддержка населения являются важной составляющей корпоративной стратегии мобильного оператора MegaCom. На регулярной основе компания содействует реализации проектов, направленных на улучшение жизни кыргызстанцев.

Накануне, 9 декабря, в Нарыне состоялась торжественная церемония открытия нового парка и игровой детской площадки, построенных по инициативе Университета Центральной Азии совместно национальным оператором связи MegaCom. Зона отдыха, предназначенная для комфортного и безопасного досуга юных нарынчан, расположена в районе Тош-Булак, где проживают наиболее уязвимые группы горожан.

Официальному открытию зоны отдыха предшествовало подписание Меморандума о взаимопонимании между Университетом Центральной Азии, оператором MegaCom, мэрией города Нарына и районным управлением Тош-Булака.

Инициатором проекта выступила администрация УЦА. Компания MegaCom на правах партнера приобрела игровое оборудование и инвентарь, необходимый для обустройства парка, а также организовала для детей праздничную шоу-программу с традиционным вручением сладких подарков.

"Мы благодарим Университет Центральной Азии за предоставленную нам возможность внести свой вклад в улучшение инфраструктуры города,– отметил в своём выступлении коммерческий директор компании MegaCom Эльнар Субакожоев. – Мы убеждены: каждый ребенок должен расти здоровым и воспитываться в полноценных условиях, пользуясь развитой инфраструктурой и чувствуя внимание и заботу со стороны бизнес-сообщества".

По традиции, MegaCom не оставил без внимания и воспитанников социальных учреждений. По окончании мероприятия в парке Тош-Булака сотрудники национального оператора связи посетили Нарынский областной лицей-интернат им. У. Асанова и среднюю школу №9 им. А. Садыкова, где также презентовали детям сладости. С наступающим Новым годом юных кыргызстанцев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.