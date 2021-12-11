Кыргызстан принял эстафету председательства в ЕАЭС

"Кыргызская Республика приложит максимум усилий не только в реализации текущей повестки ЕАЭС, но и расширении деятельности в новых направлениях", - заявил президент Садыр Жапаров, принимая эстафету председательства в Евразийском экономическом союзе, вчера, 11 декабря, на заключительном в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Глава государства напомнил, что в следующем году исполнится 10 лет с начала работы Евразийской экономической комиссии.

Он считает, что это знаковое событие необходимо использовать для достижения максимального эффекта от распространения идей ЕАЭС и его популяризации в обществе.

Садыр Жапаров предложил проводить масштабные информационные кампании и целевые мероприятия во всех государствах-членах.

Также Садыр Жапаров выразил особую признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за плодотворную работу и настойчивость в решении многих краеугольных вопросов.

Он считает, что следующий год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки.

Глава государства отметил, что необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, которые станут символами ЕАЭС.