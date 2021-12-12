В Кыргызстане в 2022 году пройдут форумы СНГ

Перспективы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере определены на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ. Оно прошло в штаб-квартире Исполкома Содружества в режиме видеоконференцсвязи, с участием представителей Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

В заседании приняли участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов и другие члены руководящих органов гуманитарного сотрудничества СНГ.

Правление МФГС подвело итоги деятельности в уходящем году. "Фонду удалось реализовать 57 из 70 намеченных мероприятий. Однако эпидемиологическая обстановка второй год подряд не позволила провести Форум творческой и научной интеллигенции", - отметил Анатолий Иксанов. Михаил Швыдкой сообщил о предварительной договоренности с правительством Узбекистана о проведении этого главного гуманитарного мероприятия года в Ташкенте в конце февраля-начале марта 2022 года (в 2016 году такой форум, напомним, проходил в Кыргызстане).

Культурной столицей в предстоящем году станет кыргызский город Каракол. Продолжит свою просветительскую деятельность гуманитарный проект "Минская инициатива". Выдающиеся деятели науки и культуры, а также их молодые коллеги смогут претендовать на соискание премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" (лауреатами их ежегодно становятся и граждане Кыргызстана – представители разных профессий). В очередное турне отправится Молодежный симфонический оркестр, уже гастролировавший и в Кыргызстане. В очередной раз примет на стажировку молодых ученых Центр нанотехнологий в Дубне (ее проходили в текущем году и специалисты из КР).

Объявленному в СНГ году народного творчества и культурного наследия будут посвящены Форум волонтеров в Таджикистане и Форум молодых интеллектуалов на Иссык-Куле. С инициативой проведения фестиваля искусств "Маком" выступил Узбекистан. Азербайджан пригласит специалистов на конференцию "Музей для юных посетителей". Армения инициирует фестиваль плэнерной живописи.

Кроме того, участники совместного заседания обсудили вопросы проведения в будущем году VII Съезда учителей и работников образования государств СНГ в Нур-Султане (в 2018 году он организовывался в Кыргызстане) и IV Форума ученых стран Содружества в Бишкеке.

Всего планируется реализовать в предстоящем году более 50 мероприятий. Местом проведения некоторых из них также, как планируется, станет Кыргызстан.