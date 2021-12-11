Мэр Бишкека открыл международный турнир по хоккею

На Городском катке состоялось открытие международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок мэра Бишкека. Мероприятие открыл градоначальник столицы Айбек Джунушалиев.

Айбек Джунушалиев поздравил всех спортсменов с началом соревнований и пожелал новых успехов.

Затем игрок команды "Нарынские Ястребы" Мелсов Мерадил и игрок команды "Riga" Эрнест Ципулис символически выбросили первую шайбу.

В церемонии открытия турнира также приняли участие президент Федерации хоккея Анвар Оморканов Анвар и представители Федерации хоккея.

Соревнования впервые пройдут в трех возрастных категориях с участием команд из Латвии, России, Узбекистана, Казахстана. А также примут участие команды столичного клуба "Алга", "Локомотив" и "Нарынские ястребы" из Нарына.

Организатор турнира – Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек и Федерация хоккея.

Международное спортивное мероприятие направлено на развитие и популяризацию хоккея с шайбой в стране, расширение и укрепление дружественных, спортивных отношений между спортсменами и пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья молодого поколения.