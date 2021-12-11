Контрольно-ревизионная группа представила данные по избирательным залогам

Контрольно-ревизионная группа Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов представила информацию об избирательных залогах кандидатов по одномандатным избирательным округам, принявших участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

В соответствии со статьей 41 конституционного Закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики": "Избирательный залог возвращается кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша:

1) получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также о всех произведенных затратах;

2) если выборы признаны несостоявшимися или недействительными после представления в Центральную избирательную комиссию отчета, указанного в пункте 1 настоящей части.

Фактически, в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам, приняли участие 282 кандидата, которые внесли на депозитный счет ЦИК избирательный залог по 100 тысяч сомов, общая сумма которых составила 28 миллионов 200 тысяч сомов.

Следует отметить, что в Первомайском избирательном округе № 27 и Свердловском избирательном округе № 29 большее количество голосов набрала строка "Против всех" (32,98 процента и 37,51 процент), следовательно, выборы в этих избирательных округах должны быть признаны несостоявшимися и будут проведены повторные выборы.

Таким образом, количество кандидатов, получивших не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, составило 156 человек. Количество кандидатов, принявших участие в выборах в двух одномандатных округах, результаты по которым признаны несостоявшимися, составило 11 человек. Каждому из них будет возвращен внесенный избирательный залог в сумме 100 тысяч сомов после предоставления итогового финансового отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также о всех произведенных затратах в законодательно определённые сроки (согласно календарному плану до 8 декабря 2021 года включительно). Общая сумма избирательных залогов, подлежащая возврату кандидатам, составляет 16 миллионов 700 тысяч сомов.

Оставшаяся сумма 11 миллионов 500 тысяч сомов, по законодательным нормам, подлежит перечислению в республиканский бюджет.