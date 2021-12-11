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Определены результаты выборов по 8-ми одномандатным избирательным округам

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- Айжан Мамбеталиева
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Информационный отдел ЦИК КР сообщает, что определены результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша по 8-ми одномандатным избирательным округам

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 10 декабря признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов Жогорку Кенеша в восьми одномандатных избирательных округах.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях соответствующих округов избранными депутатами ЖК КР признаны следующие кандидаты:

-по Базар-Коргонскому одномандатному избирательному округу №15 - Алтынбеков Айбек;

- по Ноокенскому одномандатному избирательному округу №16- Сыдыков Бактыбек Усенович;

- по Жайылскому одномандатному избирательному округу №22 - Азыгалиев Нурланбек Асанбекович;

- по Московскому одномандатному избирательному округу №23 -Ханджеза Карим Лемзарович;

- по Ошскому одномандатному избирательному округу №7 - Осмонов Айбек Жапарович;

- по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 28 - Бекешев Дастан Далабайевич;

- по Нарынскому одномандатному избирательному округу №33 - Бакасов Улан Болотбекович;

-по Толойконскому одномандатному избирательному округу №8 -Алимбеков Нурбек Каарыевич.

При подведении итогов голосования по округам в ОИК и определении результатов выборов в ЦИК были рассмотрены поступившие заявления и жалобы, по которым приняты решения в соответствии с законодательством.

Также была заслушана информация представителей органов внутренних дел о результатах проверки по сигналам о нарушениях в Ноокенском избирательном округе. Как сообщил представитель МВД, по итогам проверки досудебное производство прекращено в связи с отсутствием состава преступления и проступка.

С информацией о результатах расследования сообщения о подкупе со стороны кандидата по Толойконскому одномандатному округу выступил представитель органов прокуратуры города Ош. Согласно представленной информации, расследование прекращено, прокуратура признала законным и обоснованным прекращение расследования в отношении кандидата со стороны органов внутренних дел.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК дала свое заключение по итогам проверки соответствия законодательству движения средств в избирательных фондах кандидатов.


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URL: https://www.vb.kg/410718
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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