Акылбек Жапаров посетил церемонию открытия испытательной лаборатории

В рамках рабочей поездки в Чуйскую область председатель кабинета министров Кыргызской Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия испытательной лаборатории подготовки геологических проб и пробирного анализа для платиновой группы элементов ОсОО "Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис".

Глава кабмина отметил, что деятельность лаборатории позволит предоставлять высококачественные услуги в области геохимических анализов, создавая новые рабочие места и внося вклад в экономическое развитие города Кара-Балта – одного из ведущих промышленных центров страны.

В торжественной церемонии также приняла участие Чрезвычайный Полномочный Посол Финляндии в Кыргызстане Сойли Мякеляйнен-Буханист.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что республика придает важное значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с Финляндии, имеющей развитую экономику и передовую систему образования.

К слову, испытательная лаборатория "Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис" - независимая аналитическая лаборатория на рынке предоставления геохимических услуг. Основными направлениями ее работы являются технические испытания и проведение геохимических анализов, анализ проб и металлургические испытания.