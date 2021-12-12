Погода
$ 84.80 - 84.95
€ 95.90 - 96.30

Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки

217  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью, сообщает русская служба BBC news с ссылкой на губернатора штата Энди Бешир. Ураган обрушился и на другие штаты. Точное число жертв пока не известно. Ожидается, что только в Кентукки число погибших превысит 100 человек.

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо. Он также подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки - наиболее пострадавшего штата. Президент оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410725
Теги:
погибшие, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  