Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью, сообщает русская служба BBC news с ссылкой на губернатора штата Энди Бешир. Ураган обрушился и на другие штаты. Точное число жертв пока не известно. Ожидается, что только в Кентукки число погибших превысит 100 человек.

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от торнадо. Он также подписал декларацию о чрезвычайных ситуациях, которая позволяет выделить федеральные ресурсы для Кентукки - наиболее пострадавшего штата. Президент оценил торнадо как одни из самых масштабных в истории страны.