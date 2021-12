В Осло и Стокгольме завершилась неделя вручения Нобелевских премий

Важное событие нынешней недели: в столицах Норвегии и Швеции, Осло и Стокгольме, прошли финальные церемонии по случаю вручения Нобелевских премий.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию мира его имени вручают в Осло. Из-за ковидной пандемии в прошлом году такое вручение не состоялось. Так что в нынешнем году церемонию начали с поздравлений лаурету-2020 – Всемирной продовольственной организации ООН.

Самая большая проблема в сегодняшнем мире – это раскол и неравенство, сказал в своей нобелевской лекции глава Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли.

Он негодует, что резко вырос разрыв между богатством миллиардеров, которые за время ковидной пандемии дополнительно заработали 1,8 триллиона долларов, и сотнями миллионов людей, которые каждую ночь ложатся спать голодными. 811 миллионов человек хронически голодают. 283 миллиона человек – на пути к голодной смерти. А 45 миллионов жителей 43-х стран уже на пороге голода. В их числе – Афганистан, Мьянма, Гватемала, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Нигер, Сирия, Мали, Сомали и Гаити.

В числе причин невиданных ранее масштабов голода Бисли назвал конфликты, в ходе которых голод превращается в оружие для достижения военных и политических целей, климатические изменения, приводящие к потере урожаев, и пандемию COVID-19, из-за которой множество людей лишилось источников к существованию, а перебои в поставках привели к повышению цен на продовольствие.

Дэвид Биcли напомнил, что обратился с призывом к миллиардерам всего мира об оказании разовой чрезвычайной помощи размером в 6,6 миллиарда долларов: "Разве это слишком большая просьба к тем, чья прибыль во время пандемии увеличилась на 1,8 триллиона?"

По словам руководителя ВПП, человечеству необходимо восстановить свои нравственные ориентиры, возлюбить ближнего, как равного себе (по словам Бисли, это более точный перевод евангельской заповеди "возлюби ближнего своего как самого себя") и спасти от угрозы голода "миллионы и миллионы наших братьев и сестер, наших соседей, таких же, как мы".

-Если мы не предотвратим голод сейчас, произойдет дестабилизация государств и массовая миграция, а это будет стоить нам в тысячу раз дороже, - призывает Бисли.

Вслед за Бисли была вручена Нобелевская премия мира 2021 года - журналистам Ресса и Муратову.

Филиппинка Мария Ресса – журналистка с тридцатилетним стажем, автор журналистских расследований с разоблачением политической и экономической коррупции. Россиянин Дмитрий Муратов – один из основателей и главный редактор московской "Новой газеты", тоже известной собственными расследованиями.

Когда 8 октября были объявлены имена нынешних лауреатов, в своем поздравлении Рессе и Муратову глава ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что ни одно общество не может быть свободным и справедливым без журналистов, которые бы имели возможность расследовать все нарушения, сообщать о них обществу, спрашивать с лидеров и говорить власти правду.

На церемонии в Осло председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен назвала соблюдение свободы слова одним из базовых принципов демократии. По словам Райсс-Андерсен, демократия – это лучшая защита от войн и конфликтов.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи сказал о том, что мир разлюбил демократию и потянулся к диктатуре, и назвал журналистов антидотом от тирании.

Муратов в своей нобелевской лекции пожелал, чтобы профессия журналиста была более безопасной: "В русском и в английском, и в других языках есть поговорка "cобака лает, а караван идет" - the dog bark"s, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Муратов недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван.

- Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы - условие движения. Мы - антидот от тирании, - сказал Муратов.

Он назвал Нобелевскую премию мира наградой для всей "Новой газеты" и, прежде всего, ее погибших журналистов.

Полученную денежную часть премии, 5 миллионов шведских крон, Дмитрий Муратов намерен передать на лечение детей с редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией и в поддержку независимой журналистики.

Случаи, когда журналисты становились нобелевскими лауреатами премии мира, которую вручают с начала прошлого века, единичны. До Дмитрия Муратова эту награду в 1936-м получил антифашист-журналист Карл фон Осецки. Его отметили за борьбу с гитлеровским милитаризмом в Германии.

Церемония по случаю вручения премий нобелевским лауреатам 2021 года прошла в пятницу и в Стокгольме в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года.

Мероприятие в Стокгольме, которое вела шведская актриса Лена Олин, состоялось в украшенном тысячами цветов Голубом зале ратуши. На торжествах присутствовали король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, наследная принцесса Виктория, ее супруг принц Даниэль и почти 300 гостей. Все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими представительствами. Торжественные презентации были записаны на видео, и они стали частью церемонии в Голубом зале после вступительного слова представителя соответствующего Нобелевского комитета

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи исследования посвящены рецепторам, которые реагируют на температуру и прикосновение, и приблизили появление более эффективных препаратов против хронической боли.

Премия по физике была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления", а также итальянскому теоретику Джорджо Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуация взаимодействуют в физических системах - в масштабах от атомных до планетарных".

Немецкий ученый Беньямин Лист и британо-американский исследователь Дэвид Макмиллан получили премию по химии "за развитие асимметрического органокатализа" - "гениального инструмента для построения молекул".

Писатель из Занзибара (входит в современную Танзанию) Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премия была присуждена "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в суть последствий колониализма и судьбы беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов".

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Карду награда присуждена вручена "за его эмпирический вклад в экономику труда", Ангрист и Имбенс получили свою половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Нобелевские медали с профилем учредителя премии, которые получили 13 лауреатов этого года, изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов.

Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с прекрасным оформлением, неповторимыми красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник.

В этом году, как и в прошлом, золотые Нобелевские медали были доставлены всем лауреатам, кроме ВПО ООН, Муратова и Ресса, в их страны с помощью МИД по дипломатической почте.