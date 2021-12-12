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Сотрудники ОВД Токмока провели день открытых дверей для школьников

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в целях поддержания патриотического духа подрастающему поколению, а также в целях усиления межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи и несовершеннолетних по инициативе сотрудников ИДН ОВД города Токмок было организовано мероприятие по ознакомлению школьников и несовершеннолетних детей состоящих на учете в ОВД с деятельностью сотрудников милиции.

Были организованы ознакомительные экскурсии учащихся среднеобразовательных школ расположенных в городе Токмок с оперативно-служебной деятельностью сотрудников милиции. Юным жителями Токмока были показаны ход работы следственной службы, оперативной службы и службы общественной безопасности.

При этом самым увлекательным для самих школьников были работы сотрудников криминалистического отдела, где были показаны порядок фиксации дактилоскопирования следов отпечатка пальцев. Кроме того сотрудниками милиции были продемонстрированы специальные техники в виде оружия, которые в сопровождении рассказов об их предназначении были собраны и разобраны.

Сотрудниками милиции в целях поддержания духа самих школьников также были прочитаны лекции по предотвращению преступлений и правонарушений как в отношении самих несовершеннолетних так самими несовершеннолетними.

В конце мероприятия школьники поблагодарили сотрудников милиции за организацию данного мероприятия и поделились увиденными и услышанными впечатлениями.


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URL: https://www.vb.kg/410733
Теги:
ГУВД, дети, Токмак, Чуйская область, милиция
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