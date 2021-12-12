Определены результаты выборов по 4 одномандатным избирательным округам

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 11 декабря признала состоявшимися и определила результаты выборов депутатов ЖК в 4 одномандатных избирательных округах.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на территориях соответствующих округов избранными депутатами Жогорку Кенеша признаны следующие кандидаты:

- по Узгенскому одномандатному избирательному округу № 12 - Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич;

- по Куршабскому одномандатному избирательному округу № 10 - Толонов Данияр Эрмекович;

- по Ала-Букинскому одномандатному избирательному округу № 18 - Турсунбаев Азизбек Атакозуевич;

- по Ак-Суйскому одномандатному избирательному округу №35 - Тумонбаев Акылбек Тогузбаевич.

При подведении итогов голосования по округам в ОИК и определении результатов выборов в ЦИК рассмотрены все поступившие заявления и жалобы, по которым приняты решения в соответствии с законодательством.

На заседании также представлена информация КГОР по итогам проверок и расследований сигналов о нарушениях, входящих в компетенцию правоохранительных органов:

1. По Ала-Букинскому округу была заслушана информация правоохранительных органов о результатах проверки по заявлению избирателей Ала-Букинского избирательного округа о нарушении правил ведения предвыборной агитации, применении административного ресурса и подкупа голосов избирателей кандидатом А.Турсунбаевым.

Начальник ОВД Ала-Букинского района проинформировал, что по факту вручения кандидатом призов на массовом мероприятии, ОВД Ала-Букинского района принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Относительно сообщений о применении административного ресурса со стороны начальника районного отдела образования в отношении директора одной из школ в целях организации участия подчиненных в агитационных мероприятиях кандидата, принято решение о списании информации в номенклатурное дело в связи с отсутствием признаков проступка. При этом, по представлению прокуратуры Ала-Букинского района, которое дано по результатам проверки указанных фактов, руководство районного отдела образования освобождено от занимаемой должности.

Согласно представленной заместителем прокурора Ала-Букинского района информации, в результате изучения в порядке надзора принятых ОВД района решений об отказе в возбуждении уголовного дела и списании в номенклатурное дело, они признаны обоснованными.

2. По Куршабскому избирательному округу рассмотрено заявление кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в отношении кандидата Д.Толонова. Заявители просили отменить регистрацию кандидата в связи с нарушением им норм избирательного законодательства и произвести повторный подсчет голосов избирателей по всему округу.

Заявление с информацией о возможном подкупе голосов избирателей было передано по линии КГОР по компетенции в МВД КР. Представитель МВД КР информировал, что 28 ноября 2021 года по итогам проведения соответствующих мероприятий по проверке в связи с неподтвержденным фактом подкупа со стороны родственников кандидата и нарушения избирательного законодательства, информация списана в номенклатурное дело.

На этом основании, ЦИК отказала в удовлетворении требований по заявлению в связи с отсутствием оснований для отмены регистрации кандидата Д.Толонова и необоснованности проведения повторного подсчета голосов избирателей.